حزب الله يعلن انتهاء الاعتصام في طريق مطار بيروت

وذكر الحزب في بيان أنه "تم انتهاء الاعتصام في طريق مطار بيروت"، مشيرا الى انه "تم اعادة فتح طريق المطار بعد انتهاء الاعتصام".وكان حزب الله، قد دعا في وقتٍ سابق، اليوم "للمشاركة في اعتصام شعبي، استنكاراً للتدخل الصهيوني وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية على طريق مطار بيروت".