جمجمة طفل داخل مسجد تثير الذعر.. ماذا حصل؟

بحسب شهادات محلية، فوجئ إمام المسجد في أثناء فتحه المسجد لرفع الأذان، بوجود الجمجمة في أحد الأركان، معتقدًا في البداية أنها قطعة بلاستيكية أو مجرد مزحة ثقيلة، لكن بعد التدقيق فيها، اتضح أنها جمجمة بشرية، ما دفعه إلى إبلاغ السلطات على الفور.تحركت والنيابة العامة سريعًا لمعاينة موقع العثور على الجمجمة، كما تم إرسالها إلى الطب الشرعي لتحديد عمر وهوية الجثمان،وتقوم الجهات المختصة بمراجعة البلاغات المتعلقة باختفاء أطفال في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، على أمل الوصول إلى خيوط تكشف حقيقة الحادث.