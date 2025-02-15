المتهم شاب سوري.. سقوط قتيل في حادث طعن بالنمسا

وقال الناطق باسم الشرطة راينر ديونيسيو، أن "رجلاً هاجم بشكل عشوائي مارة بسكين في مدينة فيلاخ، مؤكداً أن فتى في الرابعة عشرة قتل".كما بينت الشرطة أن "المهاجم يبلغ من العمر 23 عاما طعن عدة أشخاص في أحد شوارع مدينة نمساوية مما أسفر عن مقتل أحدهم".