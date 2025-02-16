"أمينة".. العائلة الملكية الأردنية تستقبل حفيدة جديدة (شاهد)

أبارك لغاليتي إيمان والعزيز جميل بمولودتهما أمينة. نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين
الله يحماك جدو pic.twitter.com/jPetOPy6hD
— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 16, 2025
أبارك لغاليتي إيمان والعزيز جميل بمولودتهما أمينة. نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين
الله يحماك جدو pic.twitter.com/jPetOPy6hD
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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)