"أمينة".. العائلة الملكية الأردنية تستقبل حفيدة جديدة (شاهد)

أبارك لغاليتي والعزيز جميل بمولودتهما أمينة. نحمد نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين



الله يحماك جدو pic.twitter.com/jPetOPy6hD — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 16, 2025

وهنأ عبد الله الثاني، ابنته الأميرة وزوجها بمولودتهما أمينة.ونشر صورة تجمعه بحفيدته الجديدة أمينة عبر إكس، قائلا "أبارك لغاليتي والعزيز جميل بمولودتهما أمينة. نحمد نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين". وأضاف، "الله يحماك جدو".من جانبها، نشرت الملكة رانيا العبدالله عبر انستغرام: "إيمان ريحانة الدار صارت أم .. الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا. مبارك جميل وإيمان والحمد لله على سلامتك حبيبتي".وأنجبت الأميرة مولودتها الأولى في مستشفى هاشم بن عبد الله الثاني في محافظة العقبة جنوبي الأردن، وهو مستشفى يتبع للقوات المسلحة الأردنية.وكانت الملكة رانيا العبد الله قد شاركت قبل أسابيع صورة عبر إنستغرام تجمع ابنتها الأميرة بنت عبد الله الثاني وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس، حيث أظهرت الصورة علامات الحمل واضحة على الأميرة .وكتبت الملكة تعليقاً قائلةً: "الاثنين غاليين على قلبي بس الجاي أغلى.. الله يتمم بخير".وفي مارس 2023، عقد حفل قران الأميرة على رجل الأعمال جميل ألكساندر ترميوتس.يذكر أن زوج الأميرة هو شاب من أصول يونانية وُلد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس في 1994. ويحمل جميل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في نيويورك بالولايات المتحدة.