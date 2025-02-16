غير شرعية.. الجيش اللبناني يغلق معابر بين لبنان وسوريا

وقال الجيش اللبناني في بيان إن "وحدة من الجيش أغلقت عدة معابر غير شرعية في مناطق حوش علي والقصر – الهرمل، ومشاريع القاع، والدورة – القاع".وفي سياق آخر، أشار الجيش اللبناني أن "وحدة أخرى تابعة له، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة النبي عثمان – البقاع، دهمت منزل المواطن "ع.س.د." المطلوب لإطلاقه النار واعتراضه المارة وسلبهم بتواريخ مختلفة، واتجاره بالمخدرات، وأوقفته وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات، وتم المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص".يذكر أن الحدود السورية شهدت مؤخرا اشتباكات بين مسلحين من الجانبين، أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.وفي 10 شباط، أعلنت مصادر عسكرية لبنانية اعتماد آلية مع دمشق لمعالجة وتطويق الأحداث الأمنية التي اندلعت على الحدود السورية.وفي التاسع من شباط، تسلم الجيش اللبناني كافة النقاط على الحدود السورية وانتشرت عناصر الجيش على طول الحدود حيث تقوم قوات الجيش بالتصدي لمصادر النيران من الجانب السوري، فيما جرت اتصالات بين ودمشق تم الاتفاق خلالها على وقف إطلاق النار وإعادة الهدوء الى المنطقة الحدودية.