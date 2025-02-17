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خطر ترامب يصل أوروبا.. هل ستشمل بخطة تقسيم جديدة؟
دوليات
2025-02-17 | 03:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
932 مشاهدة
السومرية
نيوز ـ دوليات
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أوروبيين مخاوفهم من أن واشنطن قد تسعى لتقسيم أوروبا في ظل جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع في أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من صانعي السياسات في أوروبا بدأوا يلاحظون أن فترة ترامب تختلف بشكل كبير عن سابقاتها.
وقال جيفري راثكي، رئيس المعهد الأمريكي الألماني بجامعة جونز هوبكنز والدبلوماسي الأمريكي السابق، إن العديد من
الأوروبيين
ينظرون إلى الوضع الحالي "بقلق وإحباط وحتى انزعاج".
وأضاف أن منتقدي سياسات ترامب يعتقدون أنه يحاول تمزيق أوروبا وزيادة خطر إعادة رسم الحدود بالقوة.
وأوضحت الصحيفة أن
الأوروبيين
صُدموا بالسرعة التي استهدف بها ترامب ومساعدوه ركائز أمن القارة، حيث تحركوا لإبرام صفقة مع
روسيا
دون التشاور الكافي مع الحلفاء الأوروبيين، وبحلول نهاية الأسبوع، وجد القادة الأوروبيون أنفسهم خارج محادثات السلام مع روسيا، في حين يواجهون حربًا
تجارية
مع واشنطن ويحاولون الإجابة على طلبات الولايات المتحدة بشأن عدد القوات التي يمكنهم حشدها لأوكرانيا لضمان هدنة يتم التفاوض عليها دون مشاركتهم الفعالة.
كما ذكرت الصحيفة أن ثلاثة مسؤولين أشاروا إلى أن العديد من حلفاء الناتو غادروا اجتماعًا لوزراء الدفاع الأسبوع الماضي مقتنعين بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يخطط لسحب عشرات الآلاف من القوات الأمريكية من أوروبا في السنوات القادمة.
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