الرئيس اللبناني يوجه رسالة عاجلة الى رعاة اتفاق وقف إطلاق النار

وقال عون خلال لقائه وفد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنّه على "رعاة الاتفاق أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في إلزام الاحتلال بالانسحاب في 18 شباط".وأكّد أنّ "لبنان لا يقوم على مكوِّنٍ واحد، ويجب تضافر كلّ الجهود لإعادة بناء الثقة بين والشعب من جهة، وبين والعالم الخارجي من جهة أخرى".كذلك، أشار عون إلى أنّ "اللبناني في الخارج يُبدِع، فلماذا لا يكون كذلك في وطنه؟، حيث الاختلاف في الرأي مقدَّس، بينما الخلاف مُضرّ".وخاطب عون الوفد بقوله إنّ "دوركم أساسي في مساعدة الحكومة، فلا تتردَّدوا في تصحيح المسار عند الضرورة، تحقيقاً للمصلحة العامّة، لا للمصلحة الشخصيّة".