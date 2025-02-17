ثعلب يعطل إقامة فرض صلاة.. شاهد ماذا فعل بالمسجد (فيديو)

Yozgat Akdağmadeni ilçesinde Camii’nin hoparlöründeki arızayı gidermek için minareye çıkan elektrik ustası sürprizle karşılaştı. Hoparlörün kablolarını kemirerek bozulmasına neden olan tilkiyi görünce büyük şok yaşayan usta hayrete düştü. pic.twitter.com/H378DoI7tS
— Kayserinews.com (@Kayserinewscom) February 16, 2025
Yozgat Akdağmadeni ilçesinde Camii’nin hoparlöründeki arızayı gidermek için minareye çıkan elektrik ustası sürprizle karşılaştı. Hoparlörün kablolarını kemirerek bozulmasına neden olan tilkiyi görünce büyük şok yaşayan usta hayrete düştü. pic.twitter.com/H378DoI7tS