زوجان يحققان رقما قياسيا لأطول فترة زواج.. كم بلغت؟

وبحسب وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" تم تأكيد زواجهما الذي دام 84 عاما و77 يوما، في عيد الحب بمساعدة LongeviQuest، وهي منظمة متخصصة في دراسة المعمرين.والتقى مانويل وماريا في عام 1936 وتزوجا في عام 1940 في كنيسة بوا فينتورا في ولاية بالبرازيل. وعلى مدى سنوات حياتهما معا، قاما بتربية 13 طفلا وأصبحا أيضا أجدادا لـ 55 حفيدا، و54 من أبناء الأحفاد، و12 من أبناء أبناء الأحفاد.وقالت الوكالة: "قصتهم المليئة بالحب والولاء لا تلهم عائلتهم الكبيرة فحسب، بل أيضا أشخاصا في جميع أنحاء العالم".وأشار ممثلو موسوعة غينيس للأرقام القياسية إلى أن هذا الزواج الطويل يعد إنجازا نادرا ومدهشا يستحق اهتماما خاصا.