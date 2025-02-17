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القسام تنعى محمد شاهين.. من هو؟
دوليات
2025-02-17 | 10:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 مشاهدة
السومرية
نيوز- دولي
نعت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" اليوم الإثنين محمد
إبراهيم
شاهين "أبو البراء"، الذي استشهد إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة في مدينة صيدا جنوب
لبنان
.
وكان الجيش الإسرائيلي أقر في وقت سابق اليوم الإثنين، باغتيال المسؤول في حركة "حماس" محمد شاهين في غارة
جوية
على مدينة صيدا.
كتائب القسام تنعى القائد محمد شاهين
وقالت كتائب القسام في بيان إن شاهين "ارتقى شهيدًا ضمن
معركة
طوفان الأقصى إثر عملية اغتيال نفّذتها طائرات الغدر الصهيونية".
وأشارت الكتائب إلى دور شاهين "الرائد وبصماته الخاصة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة
العدو
انطلاقًا من انتفاضة الأقصى ووصولًا إلى
معركة
طوفان الأقصى".
من هو محمد شاهين الذي استشهد في الغارة على صيدا جنوبي لبنان؟
وبينت أن شاهين شغل خلال عمله في القسام "عدة مواقع جهادية متقدمة، وختم جهاده ملتحقًا بشقيقه الشهيد المهندس القسامي حمزة شاهين ومن سبقه من إخوانه الشهداء الأطهار".
إسرائيل
تقر باغتيال محمد شاهين المسؤول بحماس
وقال جيش الاحتلال اليوم في بيان: "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، أغارت طائرة لسلاح الجو في منطقة صيدا، وقضت على محمد شاهين، الذي شغل منصب قائد مديرية العمليات لحماس في لبنان"، على حد تعبيره.
وزعم أن "اغتيال شاهين جاء بعدما عمل في الفترة الأخيرة على الترويج لمخططات معادية بتوجيه وتمويل إيراني، انطلاقًا من الأراضي اللبنانية نحو مواطني
إسرائيل
وقوات الجيش"، وفق قوله.
وتابع البيان: "كان شاهين يعتبر عنصرًا مهمًا ذا خبرة في حماس، وتورّط خلال الحرب في تنفيذ اعتداءات مختلفة، منها عمليات إطلاق قذائف صاروخية نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، حسب وصفه.
الاحتلال يكثف عدوانه على
لبنان
ويأتي هذا الاغتيال، فيما يكثف الجيش الإسرائيلي عدوانه على
لبنان
قبيل موعد استكمال انسحابه المفترض من الجنوب اللبناني غدًا الثلاثاء.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الإثنين إن "إسرائيل تكثف هجماتها في
لبنان
قبل 18 شباط (غدًا الثلاثاء)، وهو الموعد المستهدف لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي".
والأربعاء، وللمرة الثانية، أعلنت
إسرائيل
تنصلها من مهلة الانسحاب من جنوب
لبنان
بإعلان بقائها في مناطق محتلة حتى بعد 18 شباط الجاري.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي فجر 26 كانون الثاني الماضي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب
لبنان
وفق المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، والبالغة 60 يومًا بدءًا من دخوله حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024.
ولم تحدد
إسرائيل
موعدًا جديدًا لاستكمال الانسحاب من جنوب لبنان، لكن هيئة البث العبرية الرسمية ذكرت أن تل أبيب طلبت من اللجنة الدولية المراقبة للاتفاق تمديد بقاء قواتها حتى 28 شباط، أي لعشرة أيام إضافية، وهو ما رفضته بيروت.
وتتكون هذه اللجنة من
لبنان
وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة جنوب
لبنان
(اليونيفيل).
ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت
إسرائيل
925 خرقًا له في لبنان، ما خلّف 74 شهيدًا و265 جريحًا، استنادًا إلى بيانات رسمية لبنانية.
وبدأ عدوان
إسرائيل
على
لبنان
في 8 تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 أيلول الماضي، وأسفر عن 4 آلاف و104 شهداء و16 ألفًا و890 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة لنزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
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