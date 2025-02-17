ملك الاردن: لا لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم في أي مكان آخر

وقال عبد الله في تصريحات له: “كلا لتهجير الفلسطينيين أو إعادة توطينهم أو إيجاد وطن بديل لهم”، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستبقى محورًا أساسيًا للأردن، وأن ستواصل دعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها .وفي سياق حديثه، أشار عبد الله إلى وجود أطراف داخلية تتلقى توجيهات من الخارج، في محاولة لزعزعة الاستقرار والتأثير على الموقف الوطني الأردني، مؤكدًا أن سيظل ثابتًا على مواقفه ولن يسمح بأي تدخلات تمس سيادته أو تؤثر على أمنه القومي.