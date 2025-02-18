الجيش اللبناني: وحداتنا انتشرت في 11 بلدة جنوبي البلاد

نيوز – دولي

اعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، ان وحداته انتشرت في 11 بلدة جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان ورد لـ نيوز، ان "وحداتنا انتشرت في 11 بلدة جنوبي لبنان"، مشيرا الى ان "انتشار وحداتنا تم بالتنسيق مع اللجنة الخماسية وقوات اليونيفيل بعد انسحاب الإسرائيلي". وأضاف "باشرنا المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة"، داعيا "المواطنين للالتزام بتوجيهات وحداتنا العسكرية حفاظا على أرواحهم وسلامتهم".

