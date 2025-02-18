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ضبط اكثر من 100 كغم كوكايين بمطار في نيوزيلندا
دوليات
2025-02-18 | 03:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
173 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
أعلنت هيئة
الجمارك
في نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، عن مصادرة نحو 101 كيلوغرام من الكوكايين، في أكبر عملية ضبط للمخدرات بأحد المطارات في البلاد.
وذكرت
الجمارك
في بيان تابعته
السومرية
نيوز، أن الضباط تمكنوا من تحديد عدد من الحقائب التي وصلت على متن رحلة لشركة "هاوايان إيرلاينز" في مطار أوكلاند الدولي يوم السبت الماضي.
وأضاف البيان: "بعد الفحص، عثر ضباط
الجمارك
على 85 قالباً لمادة ملفوفة بغلاف أسود وشفاف، وأظهرت الاختبارات الأولية أنها تحتوي على الكوكايين".
وقدرت
الجمارك
القيمة السوقية للمخدرات بحوالي 35.4 مليون دولار نيوزيلندي ما يعادل 20.2 مليون دولار أمريكي، مشيرةً إلى أن ضررها الاجتماعي والتكاليف المترتبة على
الدولة
قد تصل إلى 37.8 مليون دولار.
وأشاد مدير العمليات الحدودية، دانا ماكدونالد، بيقظة وكفاءة ضباط
الجمارك
في إحباط هذه العملية.
وقال ماكدونالد: "نعمل بجد لوقف إمدادات المخدرات غير المشروعة، بهدف ضرب أرباح العصابات الإجرامية، والحد من انتشار الإدمان، وإحباط محاولاتهم لاستغلال المجتمعات النيوزيلندية".
وأكد أن "هناك قلقاً متزايدا بشأن ارتفاع وتيرة عمليات ضبط المخدرات في مطار أوكلاند خلال السنوات الماضية".
وتابع: "خلال الشهرين الأولين فقط من هذا العام، تمكن ضباط
الجمارك
في مطار أوكلاند من مصادرة أكثر من 183 كيلوغراماً من المخدرات، مما يبرز الدور المهم الذي نقوم به في حماية نيوزيلندا والبيئة التي نعمل فيها".
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