"ادفع لنا أولاً ثم أطعم أطفالك".. ما تفاصيل خطة ترامب بشأن أوكرانيا؟

واوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته نيوز، ان مطالبة ترامب باسترداد مبلغ 500 مليار دولار من أوكرانيا تتجاوز بكثير سيطرة على المعادن الحيوية في البلاد، وتغطي كل شيء من الموانئ والبنية التحتية إلى النفط والغاز، وقاعدة الموارد الأكبر للبلاد.واشارت الصحيفة إلى أن شروط الذي وصل إلى فولوديمير زيلينسكي قبل أسبوع، ترقى إلى مستوى الاستعمار الاقتصادي الأمريكي لأوكرانيا، إلى الأبد. فهو ينطوي على عبء تعويضات لا يمكن تحقيقه. وقد تسببت الوثيقة في حالة من الذعر والهلع في كييف.حصلت صحيفة التلغراف على مسودة المسبق لاتخاذ القرار، والمُشار إليه بـ "متميز وسري" والمؤرخ في 7 فبراير/شباط 2025. وينص على أن وأوكرانيا يجب أن تشكلا صندوق استثمار مشترك لضمان "عدم استفادة الأطراف المعادية للصراع من إعادة إعمار أوكرانيا".وتغطي الاتفاقية "القيمة الاقتصادية المرتبطة بموارد أوكرانيا"، بما في ذلك "الموارد المعدنية وموارد النفط والغاز والموانئ والبنية الأساسية الأخرى (كما تم الاتفاق عليها)"، مما يجعل من غير الواضح ما قد يشملها الاتفاق. وتنص الاتفاقية على أن "هذه الاتفاقية تخضع لقانون نيويورك، دون مراعاة مبادئ تضارب القوانين".وستحصل على 50% من العائدات المتكررة التي تتلقاها أوكرانيا من استخراج الموارد، و50% من القيمة المالية "لكل التراخيص الجديدة الصادرة لأطراف ثالثة" لاستثمار الموارد في المستقبل. وسيكون هناك "امتياز على هذه العائدات" لصالح . وقال مصدر قريب من المفاوضات: "هذا البند يعني "ادفع لنا أولاً، ثم أطعم أطفالك".وتنص الاتفاقية على أن "الولايات المتحدة ستتمتع بحق الرفض الأول في جميع التراخيص المستقبلية لشراء المعادن القابلة للتصدير".وستتمتع واشنطن بحصانة سيادية وستكتسب سيطرة شبه كاملة على معظم اقتصاد السلع والموارد في أوكرانيا. وسيكون للصندوق "الحق الحصري في تحديد الطريقة ومعايير الاختيار والشروط والأحكام" لجميع التراخيص والمشاريع المستقبلية. ويبدو أن هذه الاتفاقية قد كتبها محامون خاصون، وليس وزارتي الخارجية أو التجارة في الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.وكان الرئيس زيلينسكي قد اقترح بنفسه فكرة منح حصة مباشرة في العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية في أوكرانيا في سبتمبر/أيلول، على أمل تمهيد الطريق لاستمرار تسليم الأسلحة.وقد حسب أن هذا من شأنه أن يدفع الشركات الأميركية إلى بدء عملياتها على الأرض، وهو ما من شأنه أن يخلق فخاً سياسياً من شأنه أن يردع فلاديمير بوتن عن شن هجوم جديد.إن بعض الأحواض المعدنية تقع بالقرب من خط المواجهة في شرق أوكرانيا، أو في المناطق التي تحتلها روسيا. وقد سلط الضوء على مخاطر السماح للاحتياطيات الاستراتيجية من التيتانيوم والتنغستن واليورانيوم والجرافيت والمعادن النادرة بالوقوع في أيدي الروس. وقال: "إذا كنا نتحدث عن صفقة، فلنعقد صفقة، فنحن نؤيدها فقط".ولعل أوباما لم يكن يتوقع أن يواجه شروطاً تفرض عادة على الدول المعتدية المهزومة في الحرب. وهي شروط أسوأ من العقوبات المالية التي فرضت على ألمانيا واليابان بعد هزيمتهما في عام 1945. فقد كانت كل من الدولتين في نهاية المطاف متلقية صافية للأموال من الحلفاء المنتصرين.إذا تم قبول هذا المشروع، فإن مطالب ترامب ستصل إلى حصة أعلى من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني مقارنة بالتعويضات المفروضة على ألمانيا في معاهدة فرساي، والتي تم تقليصها لاحقًا في مؤتمر لندن في عام 1921، وبموجب خطة دوز في عام 1924. وفي الوقت نفسه، يبدو أنه على استعداد لإعفاء روسيا من المسؤولية بالكامل.وقال دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز إن أوكرانيا "وافقت بشكل أساسي" على تسليم 500 مليار دولار. وأضاف: "لديهم أراضي ذات قيمة هائلة من حيث المعادن النادرة، والنفط والغاز، وأشياء أخرى".وحذر من أن أوكرانيا سوف تُسلَّم إلى بوتن على طبق من ذهب إذا رفضت الشروط. وقال: "قد يعقدون صفقة. وقد لا يعقدون صفقة. قد يصبحون روسًا يومًا ما، أو قد لا يصبحون روسًا يومًا ما. لكنني أريد استعادة هذه الأموال".وقال ترامب إن أنفقت 300 مليار دولار على الحرب حتى الآن، مضيفا أنه سيكون من "الغباء" تسليم المزيد. في الواقع، يبلغ إجمالي الحزم الخمس التي وافق عليها الكونجرس 175 مليار دولار، منها 70 مليار دولار أنفقت في على إنتاج الأسلحة. بعض هذه الأموال في شكل منح إنسانية، لكن الكثير منها أموال إقراض وتأجير يجب سدادها.