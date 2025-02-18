أنشأ مسجدا مختلطا.. من هو محسن هندريكس الإمام "المثلي"؟

من هو هندريكس؟هندريكس وُلد في عام 1967 في جنوب إفريقيا في بيئة إسلامية محافظة، ونشأ في أسرة متدينة، ولكنه في وقت لاحق اختار أن يكون شخصية مثيرة للجدل عندما أعلن عن ميوله الجنسية المثلية في عام 1996، ليصبح بذلك أول إمام في العالم يعلن عن ميوله الجنسية بشكل علني.وكانت هذه الخطوة جريئة للغاية، حيث يتعارض الإعلان عن المثلية الجنسية مع العديد من القيم في معظم المجتمعات الإسلامية، ما جعله محل جدل واسع.وهندريكس استمر في نشاطاته الداعمة لحقوق مجتمع المثليين، وأسس منظمة “The Inner Circle” التي كانت تهدف إلى تقديم مساحة آمنة للمسلمين المثليين للتعبير عن هويتهم الجنسية والتوفيق بين إيمانهم وهويتهم.قام بتأسيس Masjidul Ghurbaah في كيب تاون للمسلمين من مجتمع المثليين، وكان لتوفر بيئة آمنة للمثليين وكان مختلطاًويُعرف عن هندريكس نشاطه في الدفاع عن حقوق المثليين، حيث كان دائمًا يدعو إلى التصدي للعنف الموجه ضدهم وفي عام 2021، نشر فيديو دعا فيه إلى إنهاء العنف ضد المثليين في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى ضرورة قبول هؤلاء الأشخاص في المجتمعات والاجتماعية.تفاصيل مقتل هندريكستعرض هندريكس لعملية اغتيال في مدينة كيب تاون، حيث تعرضت سيارته لوابل من الاطلاقات النارية أثناء تواجده في منطقة سكنية في المدينة من قبل شخصين مجهولين خرجا من مركبة وفتحوا النار على سيارة هندريكس، ما أدى إلى مقتله على الفور.لم تكشف السلطات عن هوية القاتلين أو الدوافع وراء الجريمة، ولكن هناك العديد من التكهنات التي تشير إلى أن الجريمة قد تكون ذات دافع ديني أو اجتماعي، خاصة أن هندريكس كان معروفًا بمواقفه المثيرة للجدل بخصوص العلاقات المثلية في المجتمعات الإسلامية، وقد دعا العديد من الناشطين والمنظمات الحقوقية إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث،