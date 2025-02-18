طلب جمهوري لجعل عيد ميلاد ترامب عطلة رسمية.. الرئيس "المؤثر"

وأطلقت تيني على التشريع المقترح اسم "قانون إنشاء عيد ميلاد ويوم العلم"، ويهدف إلى الاعتراف بيوم ميلاد ويوم العلم، الذي يُحتفل به أيضا في 14 يونيو، كعطلات فيدرالية عامة.وفي منشور على منصة "إكس" يوم الإثنين، أوضحت تيني سبب تقديمها لهذا المشروع قائلة: "كما يتم تحديد عيد ميلاد كعطلة فيدرالية، يجب أيضا الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس لتكريمه باعتباره مؤسس العصر لأميركا"، حسبما ذكر موقع "ذا هيل".وفي منشور آخر، بعد تقديم مشروع القانون، أشادت تيني بتأثير على الأميركيين قائلة: "لم يكن هناك رئيس في العصر الحديث أكثر تأثيرا على بلادنا من ترامب".وأضافت: "قدمت تشريعا يعتبر عيد ميلاد ويوم العلم فيدرالية، مما يضمن أن تُخلَّد إسهامات الرئيس في عظمة أميركا إلى الأبد".ويمثل مشروع تيني أحدث محاولة من قبل المشرعين الجمهوريين لتكريم وبعض سياساته التي تحمل شعار "أميركا أولا".ففي الشهر الماضي، قدم النائب أديسون ماكدويل عن الحزب الجمهوري في نورث كارولينا لإعادة تسمية مطار دالاس الدولي ليصبح باسم .