إصابة 120 طالب جامعي بتسمم غذائي في الجزائر

وتم تسجيل الحادثة على مستوى الجامعية معالمة 1 بالعاصمة، يوم 16 شباط. كما أضافت نفس المصادر، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن التسمم يعود إلى عشاء يوم السبت 15 شباط، حيث بدأت الأعراض بالظهور يوم الأحد صباحا لدى العديد من وبدأت تتزايد إلى أن وصل العدد إلى 120 طالباً.وأشار ذات المتحدث، إلى أنه تم التكفل بالطلبة المصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم من خلال توفير المستلزمات الطبية ونقلهم على مصلحة الاستعجالات. كما تم أيضا غلق مطعم مؤقتا لإعادة تأهيله وضبط وضمان صحة .كما كشف قريشي عن إرسال تحقيق مشتركة من وزارة التعليم العالي وديوان الخدمات الجامعية، من أجل إجراء تحاليل مخبرية لمعرفة مصدر التسمم الغذائي. بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد من يشتبه في بتقصيرهم في هذا التسيب.