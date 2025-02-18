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إصابة 120 طالب جامعي بتسمم غذائي في الجزائر

دوليات

2025-02-18 | 13:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إصابة 120 طالب جامعي بتسمم غذائي في الجزائر
المصدر:
وكالات
289 مشاهدة

ذكرت صحيفة النهار الجزائرية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، مراد قريشي، بإصابة 120 طالب جامعي بتسمم غذائي.

وتم تسجيل الحادثة على مستوى الإقامة الجامعية معالمة 1 بالعاصمة، يوم 16 شباط. كما أضافت نفس المصادر، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن التسمم يعود إلى عشاء يوم السبت 15 شباط، حيث بدأت الأعراض بالظهور يوم الأحد صباحا لدى العديد من الطلبة وبدأت تتزايد إلى أن وصل العدد إلى 120 طالباً.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه تم التكفل بالطلبة المصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم من خلال توفير المستلزمات الطبية ونقلهم على مصلحة الاستعجالات. كما تم أيضا غلق مطعم الإقامة مؤقتا لإعادة تأهيله وضبط السلامة وضمان صحة الطلبة.

كما كشف قريشي عن إرسال لجنة تحقيق مشتركة من وزارة التعليم العالي وديوان الخدمات الجامعية، من أجل إجراء تحاليل مخبرية لمعرفة مصدر التسمم الغذائي. بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد من يشتبه في بتقصيرهم في هذا التسيب.
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الجزائر

اصابة 120 طالبا

تسمم غذائي

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