اليونان.. احتجاز 107 مهاجرين قبالة جزيرة كريت

وقالت قوات خفر السواحل إنها "اعترضت سفينة تحمل علم ليبريا، وكانت قد غادرت من مدينة طبرق الليبية وعلى متنها 42 مهاجرا. وألقت السلطات القبض على اثنين من المحتجزين لاتهامهما بالتهريب".وفي واقعة ثانية، تم "العثور على 65 مهاجرا في جزيرة جافدوس جنوب كريت. وتطلب الأمر خضوع شخص للمساعدة الطبية، وتم نقله لمستشفى قريب".وقال وزير البحرية ستيفانوس جيكاس أمام إن "السلطات تتعامل مع زيادة في الهجرة غير القانونية منذ 2023. وأرجع المسؤولون الحكوميون ذلك إلى الصراعات في الأوسط".