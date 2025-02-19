ارتفاع "كراهية المسلمين" في بريطانيا منذ احداث الطوفان

وقالت منظمة "تيل ماما"، انها تحققت من 5837 حالة كراهية بحق مسلمين، وهي مزيج من الحوادث عبر الإنترنت والاستهداف الشخصي، العام الماضي، مقارنة مع 3767 في 2023، و2201 حالة في 2022، مشيرة الى ان "الصراع في اجج كراهية على الإنترنت، حيث ان حرب وغزة وجرائم القتل وأعمال الشغب في ساوثبورت، خلقت زيادة في كراهية المسلمين".ووصفت مديرة المنظمة عطا الزيادة بأنها غير مقبولة ومثيرة للقلق العميق للمستقبل، فيما أظهرت بيانات منفصلة الأسبوع الماضي أن مستويات الكراهية تجاه اليهود في جميع أنحاء ارتفعت أيضا إلى مستويات قياسية في أعقاب حرب التي شنتها في أكتوبر/تشرين الأول 2023.وقالت "تيل ماما" إن الزيادة في حوادث الكراهية التي استهدفت ارتبطت أيضا بمقتل 3 فتيات صغيرات في بلدة ساوثبورت بشمال إنجلترا الصيف الماضي، حيث انتشرت تقارير كاذبة تفيد بان القاتل كان مهاجرا مسلما متطرفا، ما أدى الى اعمال شغب عنصرية قبل ان يتضح ان المتهم بطعن الفتيات فتى مسيحي مولود في ويبلغ من العمر 17 عاما.