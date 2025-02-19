لبنان.. مقتل ابن رئيس بلدية بغارة إسرائيلية

وأوردت للأنباء، "أغارت مسيرة معادية على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل"، ما أدى إلى مقتل شخص.وبحسب مصادر قولها إن الغارة التي نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة على سيارة في بلدة عيتا الشعب استهدفت ابن رئيس البلدية ويدعى، محمد سرور، ما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته إصابة خطيرة.