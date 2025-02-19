بوتين يرحب بلقاء ترامب: مستعد بكل سرور

وقال في له، "نعطي أولوية كبرى لتسوية الوضع في أوكرانيا"، مؤكداً أن "روسيا مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا".وحول الحديث عن لقاء الرئيس الأمريكي، أشار إلى أنه "مستعد بكل سرور للقاء ترمب ولكن بعد التحضير المناسب".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين، أن الرئيس ونظيره الأمريكي قد يلتقيان قبل نهاية الشهر الحالي.وأضاف الكرملين، أن سيعين مفوضا بشأن أوكرانيا اعتمادا على من ستعينه .