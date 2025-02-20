"لم أره".. ترامب يعلق على الاقتراح المصري بشأن إعادة إعمار غزة

وجاءت تصريحات ترامب، للصحفيين على متن الطائرة ردًا على سؤالهم: "هل تجد الاقتراح بشأن إعادة غزة مقبولًا؟" ليقول لهم باختصار: "لم أره... لم أره".وتعمل على تطوير خطة لإعادة قطاع غزة دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع، وذلك ردًا على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بإخلاء غزة حتى تتمكن من السيطرة عليها.ويتضمن المقترح إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت، بينما تقوم شركات مصرية ودولية بإزالة وإعادة تأهيل بنية القطاع التحتية.وحول الخطة المصرية، أكد مدبولي مساء أمس الأربعاء خلال الصحفي الأسبوعي أنه جارٍ بالفعل وضع الإطار العام لهذا الموضوع "وذلك بمشاركة العديد من الجامعات المصرية وعدد من المكاتب الاستشارية".ولفت إلى القدرات العملية لإعادة الإعمار من الناحية الفنية والهندسية، وما تتمتع به من خبرة كبيرة في هذا الصدد.وسبق أن اقترح ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل والاردن، متذرعًا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت لأكثر من 15 شهرًا.وقوبلت تصريحات ترامب الأخيرة باستهجان عربي ودولي واسع، وأكدت دول عربية أنه لا استقرار في المنطقة ولا حل سوى حل الدولتين.