وجاء إصدار إرشادات التحديث في الوزارة الأمريكية، وذلك بعد أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد وتقوض حقوق ما يطلق عليهم "المتحولين جنسيا".وقال روبرت إف. كنيدي الابن، بعد وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية، الأسبوع الماضي: "ستعيد هذه الإدارة الفطرة السليمة وتعيد الحقيقة البيولوجية إلى الحكومة الاتحادية".وأوضح أن "سياسة الإدارة السابقة التي كانت تحاول إدخال أيديولوجية النوع الاجتماعي في كل جانب من جوانب الحياة العامة قد انتهت".ويسعى إلى إنهاء ما يصفه بأنه ترويج حكومي "لأيديولوجية النوع الاجتماعي"، وهو مصطلح يتسع نطاقه وتستخدمه الجماعات معظم الأحيان للإشارة إلى أيديولوجيات تروج لوجهات نظر غير تقليدية بشأن الجنس والنوع.وتعرف الإرشادات الصادرة أمس الأربعاء الأنثى بأنها "شخص ذو جهاز تناسلي وظيفته البيولوجية هي إنتاج البويضات"، والذكر على أنه "شخص ذو جهاز تناسلي وظيفته البيولوجية هي إنتاج الحيوانات المنوية".وأشار الإرشادات إلى أن "جنس الإنسان سواء الأنثى أو الذكر، يحدد وراثيا عند الحمل (الإخصاب)، ويمكن ملاحظته قبل الولادة".وأكدت وزارة أنها ستمتثل لأمر تنفيذي آخر لترامب من خلال اتخاذ خطوات نحو منع "التشويه الكيميائي والجراحي للأطفال" في إشارة واضحة إلى علاجات تشمل أدوية منع البلوغ والهرمونات، وأحيانا التدخل الجراحي.