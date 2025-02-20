المفردة موجودة لـ30 يوماً.. السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية

وأعلنت السلطات إيقاف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية مع إمكانية منح تأشيرة زيارة مفردة لمدة 30 يوما من دون إمكانية التمديد.وجاء من أجل تنظيم حركة الزوار وضمان الامتثال للإجراءات القانونية المتبعة.وذكرت تقارير إلا أن الأشخاص الذين حصلوا عليها قبل قرار الإيقاف ولا زالت تأشيرتهم سارية فإنهم لا ينطبق عليهم قرار الإيقاف، وبينت أنه يمكن الاستفادة منها حتى آخر يوم في وفقا للشروط المعلنة الصادرة بها .