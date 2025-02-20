وزيرة خارجية ألمانيا: تعرضت لحالات "تحرش جنسي"

وقالت عبر "بودكاست": "الآن فقط واضحاً لي عدد المرات التي تعرضت فيها أنا نفسي للتحرش".ولفتت إلى أنها شهدت "العديد من الحوادث المماثلة"، بما في ذلك حادثة وقعت لها في حافلة عندما كانت لا تزال تتعلم في المدرسة".وذكرت بيربوك، أن "رجلاً أكبر منها في السن لمس ساقها، ما أصابها بصدمة لم تتمكن معها من مغادرة الحافلة لخمس محطات أخرى".وكانت الوزيرة الألمانية تعرضت لموقف محرج في العام 2023، عندما حاول نظيرها الكرواتي تقبيلها خلال مؤتمر أوروبي، قبل أن يعتذر.وقال مقربون من إن "هذه كانت محاولة خرقاء من جانب الوزير الكرواتي لتبادل التحية بسرعة مع نظيرته الألمانية".