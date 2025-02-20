بعد الانفجارات.. العثور على عبوة ناسفة أخرى داخل حافلة قرب تل أبيب

ووقعت سلسلة انفجارات داخل حافلات ركاب فارغة في بات يام جنوبي تل أبيب، ليل الخميس، حسبما أفادت مصادر رسمية في .وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "انفجارات في 3 حافلات اشتعلت فيها النيران في 3 مواقف سيارات منفصلة في بات يام وحولون"، قرب تل أبيب.وأوضحت أنه لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات نتيجة الانفجارات.