*جسوروفي الوقت الذي تبني فيه الصين جسور التعاون، تعمل وبعض الغربية على هدم هذه الجسور من خلال حملات التشويه المتعمدة، في السنوات الأخيرة، اتهمت واشنطن الصين بارتكاب انتهاكات في منطقة شينجيانغ، وسعت إلى استغلال هذه الاتهامات لفرض عقوبات اقتصادية، والضغط على لوقف مع بكين.*احترام الإسلامورغم حملات التشويه التي تتعرض لها، تبرز الصين كدولة تحترم التنوع الديني والثقافي، الإسلام جزءٌ من هوية ملايين المواطنين الصينيين، وتضمن حقوقهم الدينية، من خلال دعم بناء المساجد وتوفير الكتب الدينية بلغات متعددة، علاوةً على ذلك، تُقيم الصين جسورًا للتعاون مع الإسلامية دون فرض أجندات سياسية أو تدخلات خارجية.ويميز الصين في هذا الصدد هو إدراكها أن احترام الإسلام ليس مجرد التزام داخلي تجاه مواطنيها المسلمين، بل هو عامل رئيسي في بناء علاقات متينة مع العربية التي ترى في الصين شريكًا يحترم عقائدها ولا يُمارس ازدواجية المعايير كما تفعل بعض القوى الكبرى الأخرى.*التعاون العرابي الصيني؟وعند الحديث عن الصيني العربي، نجد أمثلة ملموسة تعكس الالتزام الصيني بتعزيز رفاهية شعوب المنطقة، في العراق، على سبيل المثال، لعبت الصين دورًا مهمًا في إعادة الإعمار بعد سنوات من الحروب والتحديات الأمنية، حيث استثمرت مليارات الدولارات في قطاع النفط والطاقة، مما ساهم في استقرار الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل، كما عملت الصين على تطوير مشاريع البنية التحتية العراقية، بما في ذلك بناء الجسور، الطرق، ومحطات الطاقة، وهو ما يعكس التزامها بدعم الاستقرار والتنمية.*التعاون العادلوتنجح الصين في علاقاتها مع العربية بالشفافية والاحترام المتبادل، على عكس بعض القوى الكبرى التي تدخلت في شؤون المنطقة لفرض أجنداتها السياسية والاقتصادية، تتبنى الصين نهج القائم على المنفعة المشتركة، لا توجد لدى الصين نوايا خفية أو أطماع استعمارية، بل تسعى إلى تحقيق الرخاء المشترك من خلال تبادل الخبرات، الاستثمار في المشروعات الكبرى، ودعم الاستقرار الإقليمي.*التحديات العالميةوفي ظل التحديات العالمية الراهنة، بات من الضروري على العربية تعزيز شراكاتها مع الصين، باعتبارها قوة اقتصادية عالمية ذات توجهات سلمية وداعمة للاستقرار، إن التضامن الصيني يشكل نموذجًا فريدًا للتعاون بين الحضارات المختلفة، ويعكس الأهداف المشتركة في تحقيق السلام، التنمية، واحترام السيادة الوطنية.