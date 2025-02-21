دولة أوروبية تحظر "ديب سيك" الصيني لهذا السبب

وقالت هيئة حماية البيانات في بيان على موقعها على الانترنت: إنها "حظرت نموذج الصيني "ديب سيك"؛ بسبب نقص المعلومات حول البيانات الشخصية التي يجمعها".وأوضحت الهيئة، أن "قرار حظر "ديب سيك" دخل حيز التنفيذ على الفور"، معربة عن، "عدم رضاها عن رد "ديب سيك" حول استفسارها الأولي بشأن البيانات الشخصية التي يتم جمعها وأين يتم تخزينها وكيف يتم إخطار المستخدمين".وفي معرض ردها على إجراءات الحظر الايطالية، أعلنت الشركة أنها "لا تعمل في أيطاليا، وأن التشريعات الأوروبية لا تنطبق عليها".