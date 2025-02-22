اليهود تركوا ممتلكات بـ34 مليار دولار.. هل تنوي إسرائيل مطالبة العراق بتعويضها؟

وقالت المنظمة، انه "عندما فر يهود العراق، تركوا وراءهم أصولاً تقدر قيمتها الحالية بنحو 34 مليار دولار، تمثل الأصول والمؤسسات والممتلكات التي تركها أو صودرت من حوالي 135 ألف يهودي غادروا بين عام 1941 وستينيات القرن العشرين، مما أنهى مجتمعًا عمره 2500 عام".وتقول وسائل اعلام إسرائيلية، ان هذا التقرير يعد غير عادي في محاولته لقياس الخسائر المالية التي تكبدها يهود باستخدام المحاسبة الجنائية، وهو التقرير الثاني في سلسلة مكونة من 11 تقريراً بتكليف من مركز العدالة الجنائية الدولي لتوثيق تاريخ وتراث وخسائر المجتمعات اليهودية من العربية.وقال سيلفان أبيتبول، الرئيس المشارك لـ JJAC: "لقد تعرضت الجالية اليهودية المؤثرة في للاضطهاد والسجن والطرد وفي النهاية تم تدميرها، مضيفا "إن تجاهل هذه الحقيقة يعني محو 2500 عام من الحياة والثقافة اليهودية، لقد قمنا بإعداد هذا التقرير حتى لا يتم نسيان يهود ويتم تسجيل مساهماتهم في المنطقة على النحو اللائق".وأكد ستانلي أورمان، المدير التنفيذي لمركز العدالة والمساءلة اليهودي العراقي، على الأهمية التاريخية الهائلة للمجتمع اليهودي العراقي، مضيفا: "لقد لعب اليهود البابليون على مر القرون دوراً محورياً في اليهودية، حيث أنتجوا التلمود البابلي وشكلوا التقاليد اليهودية في جميع أنحاء العالم. إن الإلغاء المفاجئ لهذه الثقافة يشكل خسارة هائلة للحضارة".وتثار تساؤلات عما اذا كان وراء هذا التقرير محاولة للمطالبة بتعويضات او بوابة لاستعادة ممتلكات اليهود، او جعل هذه الممتلكات وبهذا المبلغ الكبير، ورقة ضغط جديدة على مقابل تطورات أخرى.