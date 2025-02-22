انطلاق عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين في رفح

نيوز – دولي

انطلقت في مدينة رفح جنوب قطاع اليوم السبت، عملية الأسرى إلى الصليب الدولي.

ووصلت مركبات الصليب الدولي إلى موقع الأسرى في رفح، حيث سيتم أسيرين إسرائيليين.

ووقع عنصر من كتائب القسام ومندوبة من الصليب على أوراق الإفراج عن الأسيرين، تال شوهام وأفيرا منغستو في رفح، مع الإشارة إلى أن منغستو أسر منذ قرابة 10 سنوات في قطاع .

ونفذ عناصر من كتائب القسام وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى، انتشارا واسع النطاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تحضيرا لعملية أسيرين إسرائيليين ضمن صفقة تبادل الأسرى، وسط حضور مئات الفلسطينيين.

من جهة أخرى، تجري تحضيرات في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، لتسليم 4 أسرى إسرائيليين آخرين.

وكانت حماس أعدت أيضا في النصيرات، منصة لتسليم الأسرى، وسط حضور كثيف من سكان المنطقة.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع إن "عملية تبادل الأسرى السابعة تأتي في إطار عمليات التبادل التي صنعتها المقاومة وأجبرت الاحتلال عليها، وهي مستمرة في استكمال عمليات التبادل وإلزام الاحتلال بتتفيذ ما تبقى من الاتفاق".

وجدد القانوع، التأكيد على "جاهزية حماس لاتمام عملية تبادل واسعة وكاملة رزمة واحدة تستند على وقف نهائي للحرب وانسحاب الاحتلال وإعمار قطاع غزة".

وأكد أن "الوضع في كارثي وهو ما يتطلب ضغط الوسطاء على الاحتلال تنفيذ البروتوكول الإنساني وإمداد شعبنا بمستلزمات الايواء والإغاثة".