سيقضون ثلث الشهر في العراق.. توقعات بتزايد الزائرين الإيرانيين لمصادفة نوروز مع رمضان

وتشير وسائل اعلام إيرانية، انه خلال عيد النوروز والأشهر مثل رمضان في كل عام، يسافر عدد كبير من الإيرانيين إلى لزيارة الأماكن المقدسة، ومن المتوقع هذا العام، ومع تزامن عيد النوروز مع شهر رمضان المبارك، أن يزداد عدد الحجاج الإيرانيين إلى العتبات مقارنة بالأعوام السابقة.وبناء على ذلك، توجه المرشد الأعلى لشؤون الحج والزيارة ورئيس منظمة الحج والزيارة، إلى للقاء المسؤولين الإيرانيين المقيمين في البلاد وأمناء العتبات العلوية والحسينية والعباسية والعسكرية، وكذلك لزيارة المراكز الطبية والمطبخ المركزي والفنادق التي يقيم فيها الحجاج الإيرانيون، والإشراف على تقديم الخدمات وإزالة النواقص المحتملة.وقال علي رضا بيات، رئيس منظمة الحج والزيارة، إن الوفد تفقد طريقة خدمة الحجاج في المزارات وسيتخذ إجراءات لإزالة أي قصور أو خلل محتمل.وأشار إلى أنه سيلتقي خلال هذه الزيارة كبار المسؤولين العراقيين في مجال الحج، مشيرا إلى أن هدف هذه الإجراءات والرحلات هو تسهيل تقديم الخدمات للحجاج الإيرانيين قدر الإمكان.وأوضح رئيس منظمة الحج والزيارة أن تزامن عيد النوروز مع شهر رمضان المبارك خلق ظروفا خاصة هذا العام، مبينا أن "بعض الحجاج ينوي البقاء عشرة أيام للصيام، وبالطبع البعض سيسافر إلى العتبات وفق إجراءات سابقة، ولذلك فإننا نعتزم هذا العام تلبية الأذواق المختلفة من خلال تقديم عروض مختلفة للتواجد في العراق".