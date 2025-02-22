إجراءات غير مسبوقة عشية تشييع السيد الشهيد نصر الله

نيوز – دولي

يشهد لبنان إجراءات أمنية مشددة عشية تشييع جثمان الامين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين.

وقالت مصادر وتقارير مختلفة إنها من المرات النادرة التي يتم فيها رفع درجة جاهزية الجيش وباقي إلى نسبة 100%، وذلك عقب اجتماع أمني عُقد، الجمعة، في القصر الرئاسي.

وقد أعلنت السلطات اللبنانية خطة أمنية شملت إغلاق مطار بيروت الدولي مؤقتاً، مع فرض تدابير أمنية صارمة في مقر التشييع (المدينة الرياضية ببيروت) والمناطق المحيطة به.

كما اتخذت إجراءات استثنائية لإدارة حركة المرور، من بينها إغلاق بعض الطرقات، ومنع وقوف السيارات في مناطق محددة، تحسباً لأي طارئ.

وقد تم وضع جميع الاحتمالات على الطاولة، بما في ذلك التحسب لأي طارئ أمني من جهة إسرائيل، كاحتمال تنفيذ اغتيال أو قصف عبر المسيرات، أو تنفيذ عمل أمني داخلي.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية غير الاعتيادية مع وصول وفود خارجية، من إيران والعراق واليمن، للمشاركة في التشييع.

سياسياً، تسرّب خبر مشاركة رئيس البرلمان نبيه بري في التشييع، وقد رأى مراقبون أن هذا الأمر سيعفي رئيس الجمهورية جوزيف عون، بروتوكوليّاً، من الحضور أو انتداب ممثل عنه.

وقد بقي قرار بري بالمشاركة غير معلن لأسباب أمنية، ويقول قريبون منه إن هذا الأمر لم يُحسم نهائياً بسبب الظروف الأمنية التي قد تستجد آخر لحظة.

وفي هذا السياق، تأتي تغريدة للنائب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي جو ويلسون على منصّة "إكس" قال فيها: "أي سياسي لبناني سيحضر تشييع يعتبر نفسه واقفاً إلى جانب النظام الإيراني".

وفي ظل أجواء مفتوحة بالكامل أمام إسرائيل، براً وبحراً وجواً، يحضر الهاجس الأمني بقوة.

وتفيد معلومات بحضور عدد من القيادات الأمنية لحزب الله التي لا تزال في الظل، غير المعروفة حتى بالنسبة لبيئة الحزب، والتي تولّت مسؤوليات حديثاً بعد اغتيال معظم قادة الصفين الأول والثاني.

هذا ولم يتم بعد تأكيد ما إذا كان الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم سيحضر شخصياً أو أنه سيتم تلاوة كلمة له مسجّلة مسبقاً، مع ترجيح الخيار الأول بنسبة كبيرة.