تفاصيل خروج فجر السعيد من السجن.. ما علاقة السوداني؟

وكان رئيس محمد شياع السوداني قد سحب الدعوى القضائية المقدّمة ضد الإعلامية الكويتية، وذلك بعد صدور حكم بسجنها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن .وبالتزامن مع تقديمها اعتذاراً رسمياً عن التصريحات التي صدرت عنها، أعلنت السفارة العراقية في الكويت في بيان أن قرار سحب الدعوى جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، مؤكدةً "حرص على الحفاظ على أعلى مستويات العلاقات القوية والشفّافة مع الكويت، أميراً وحكومةً وشعباً، وتعزيز مع مختلف الشخصيات والمؤسسات الإعلامية والثقافية".وأضاف البيان أن "العراق يسعى دائماً لترسيخ لغة الاحترام المتبادَل والحوار والتاريخ المشترك مع جميع الأشقاء والأصدقاء، تأكيداً لنهجه الدبلوماسي في بناء علاقات قائمة على والتفاهم".وكانت فجر السعيد قد وجّهت انتقادات الى الحكومة العراقية الحالية في حلقات من برنامجها قبل أسابيع وعبر تدوينات، كما اتّهمت حكومة السوداني بملاحقة العراقيين المعارضين في الخارج، وهو ما أدى الى توقيفها، ومن بعدها قضت الجنايات في الكويت بسجن السعيد 3 سنوات قبل أن تسحب الدعوى.