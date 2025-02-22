مقتل مسلح أطلق النار داخل مستشفى في بنسلفانيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، السبت، بمقتل مسلح أطلق النار داخل مستشفى في بنسلفانيا.

وقالت "أسوشيتد برس"، "مقتل مسلح أطلق النار داخل مستشفى في يورك بولاية بنسلفانيا الأمريكية". وأضافت أن الحادث "أدى إلى وقوع مصابين"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

