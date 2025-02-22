ترامب: ما حدث في غزة أثناء تسليم الرهائن أمر مخجل

اعتبر الرئيس الأمريكي ترامب، أن ما حدث في أثناء الرهائن "أمرا مخجلا".





وأضاف الرئيس الأمريكي "يا له من وضع رهيب بشأن الرهائن في غزة". وقال ترامب، "ما حدث في أثناء الرهائن أمر مخجل والرهائن الستة ليسوا في وضع جيد لكننا رأينا رهائن في وضع أسوأ".وأضاف الرئيس الأمريكي "يا له من وضع رهيب بشأن الرهائن في غزة".

وسلمت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة "حماس" ستة محتجزين إسرائيليين اليوم السبت، كدفعة جديدة من عملية تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي المقابل من المقرر أن تفرج "إسرائيل" عن 620 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

الى ذلك، قال ترامب، "سنغير العرف السياسي الأمريكي بأن الحزب الحاكم يخسر في الانتخابات النصفية للكونغرس"، مضيفا "نحن حزب أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى ونحن حزب المنطق والشعب منحنا تفويضا مدويا لإحداث تغيير جذري في الحكم وسنفعل ذلك".