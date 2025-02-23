غارات "إسرائيلية" على جنوب لبنان قبيل انطلاق تشييع السيد حسن نصر الله

وذكرت الوكالة أن الإسرائيلي "استهدف بغارات قضاء صور"، بجانب "غارة أخرى قرابة التاسعة صباحا استهدفت بلدة مريصع في قضاء النبطية"، جنوبي البلاد.من جانبه، أعلن "الجيش الإسرائيلي"، الأحد، أنه استهدف بغارات "بشكل دقيق، موقعا عسكريا احتوى على قذائف صاروخية ووسائل قتالية داخل لبنان، تم رصد أنشطة لحزب الله في داخله".وأضاف أنه هاجم "عدة منصات صاروخية لحزب الله" في منطقة جنوب .يأتي ذلك تزامنا مع تأهب لتشييع نصر الله، الذي استشهد بضربة إسرائيلية على مقرّه الواقع تحت الأرض في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، الحزب، في 27 سبتمبر 2024.