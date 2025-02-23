الكشف عن آخر تطورات حالة البابا فرنسيس الصحية

ولم يذكر المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، في بيان وجيز من سطر واحد، ما إذا كان البابا قد أو تناول الإفطار.وجاء البيان الوجيز، الأحد، بعدما أعلن الأطباء، السبت، أن البابا (88 عاما) والذي أزيل جزء من إحدى رئتيه عندما كان شابا، في حالة حرجة.وتعرض البابا، صباح السبت، لأزمة تنفسية ناجمة عن نوبة ربو طويلة أثناء تلقيه العلاج من التهاب رئوي وعدوى رئوية معقدة.وقال الفاتيكان، في بيان صدر في وقت متأخر من السبت، إن البابا تلقى "تدفقات عالية" من الأكسجين لمساعدته على التنفس، بالإضافة إلى تلقيه عمليات نقل دم بعدما أظهرت الفحوصات انخفاض مستويات الصفائح الدموية اللازمة لتخثر الدم.وذكر بيان أيضا أن البابا "لا يزال متيقظا وقضى يومه جالسا على بذراعين رغم أنه يعاني من لام أكثر من اليوم السابق".وقال الأطباء إن التوقعات بشأن حالته "لا تزال غير واضحة".وأضاف الأطباء أن حالة غير مستقرة، نظرا لسنه وضعفه ومرض الرئة الذي يعاني منه مسبقا، وأن التهديد الرئيسي الذي يواجهه هو احتمال دخول العدوى إلى مجرى الدم، وهي حالة خطيرة تعرف باسم تعفن الدم.