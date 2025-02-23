بدء مراسم التشييع الرسمي للشهيدين السيد نصر الله وصفي الدين في بيروت

وجاء اللبنانيون من كل المناطق إلى الرياضية في بيروت، حيث امتلأت المقاعد منذ الفجر.كما غص محيط الملعب بآلاف المشاركين الذين حملوا رايات حزب الله.وحضرت وفود عربية وإقليمية من وإيران واليمن.وشارك وفد إيراني بالتشييع برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس محمد قاليباف.كما حضر رئيس النيابي نبيه بري، بصفته الشخصية وممثلا عن الرئيس اللبناني جوزيف عون.ويشارك في المراسم أيضا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.