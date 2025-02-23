الشيخ نعيم قاسم: إسنادنا لغزة هو جزء من إيماننا بتحرير فلسطين

وقال العام لحزب الله في خلال تشييع جثماني حين نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، ان "نودع اليوم قائداً تاريخياً استثنائياً وطنياً عربياً إسلامياً ويمثل قبلة الأحرار في العالم".وأضاف: "السيد الشهيد حسن نصر الله درس في حوزة الأشرف على يد الشهيد محمد باقر الصدر".وأشار الى انه "لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا لن نتخلى عن خيار المقاومة"، مؤكدا: "إنا على العهد يا نصر الله".ولفت الى ان " إسنادنا لغزة هو جزء من إيماننا بتحرير فلسطين"، مشددا على انه "لن نترك أسرانا لدى الصهاينة وسنسعى إلى الإفراج عنهم".