شقراء الصليب الأحمر.. كيف أزعجت إسرائيل؟

ويصفها الإسرائيليون بأنها "المزعجة والمبهرة" في آنٍ واحد، بسبب ظهورها مع عناصر كتائب القسام، العسكري لحماس، وهي توقع أوراق إطلاق سراح الرهائن، وسط اتهامات إسرائيلية للصليب وممثليه بعدم الحياد والاندفاع لحماية الرهائن، وفقًا لموقع "واللا" العبري.وأشار الموقع إلى أن ستيفاني إيلر، التي تعد واحدة من أكثر النساء غموضًا في العالم، لا تملك حسابات التواصل الاجتماعي، كما أن المعلومات عنها نادرة في محركات البحث، ومع ذلك، دخلت منازل الملايين عبر شاشات التلفاز والهواتف الذكية.وتشغل إيلر منصب رئيس الصليب في قطاع غزة، وتتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المواقف المتغيرة، إضافة إلى عملها في بيئة غير آمنة، مع التزامها بمبادئ الصليب .