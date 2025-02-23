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إسرائيل تعلق على تحليق المقاتلات خلال تشييع السيد الشهيد نصر الله
دوليات
2025-02-23 | 09:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,755 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
حلّق
الطيران
الإسرائيلي، بعد ظهر الأحد على علو منخفض في أجواء بيروت وضواحيها، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعيد بدء مراسم تشييع
الأمين
العام السابق لحزب الله
السيد
الشهيد حسن نصر الله.
وذكرت الوكالة ان
الطيران
الحربي المعادي حلق على علو منخفض فوق أجواء بيروت وضواحيها"، ما دفع أحد المتحدثين في مراسم تشييع نصر الله إلى القول: "لن ترعبنا أصوات طائراتكم الخائبة"، ليردد من خلفه عشرات الآلاف "الموت لإسرائيل".
وقال
وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "تحليق طائراتنا فوق موقع التشييع تنقل رسالة واضحة بأن من يهدد بتدمير إسرائيل ويهاجمها هذه ستكون نهايته".
واحتشد عشرات الآلاف على مشارف بيروت، الأحد، لتشييع
الأمين
العام السابق لحزب الله
السيد
الشهيد حسن نصر الله، بعد مضي ما يقرب من 5 أشهر على اغتياله في غارة
جوية
إسرائيلية.
وتجمع أنصار حزب الله، وهم يحملون صور
السيد
الشهيد نصر الله ورايات الجماعة، في ملعب بالضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله في بيروت في ساعة مبكرة من صباح الأحد للمشاركة في الجنازة الشعبية الحاشدة.
>>
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