واشنطن تتوقع تمديدا مستمرا لاتفاق غزة

توقعت الأمريكية، الأحد، حدوث تمديد مستمر لاتفاق .

ونقلت "فوكس نيوز" عن الأميركي مايكل والتز قوله، "نعمل مع شركائنا المصريين والقطريين لإطلاق سراح بقية الرهائن"، موضحا "لن أغض عن سلوك حماس حول إطلاق سراح الرهائن".

وأضاف "دعاية حماس عند إطلاق سراح الرهائن تؤثر بالتأكيد على آفاق المفاوضات"، مشددا بالقول "قد يكون هناك تمديد مستمر لاتفاق وسنرى كيف تسير الأوضاع الأسبوع المقبل".

وفي (15 كانون الثاني 2025) تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن، وذلك بعد وساطة مشتركة قادتها الأمريكية وقطر ومصر.