الشرع يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية

وأضافت في بيان: "تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع دعوة رسمية من رئيس جمهورية العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة العربية، والذي سيعقد في الرابع من مارس من عام 2025 في مدينة القاهرة".وأعلنت الخارجية المصرية، الثلاثاء، إرجاء العربية الطارئة بشأن التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، إلى 4 مارس، معللة ذلك باستكمال "التحضير الموضوعي" لها.وأكد زكي أن الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل هو حرص على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة، مشددا على أن الأسباب ستكون لوجستية بحتة.