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دار الفتوى في لبنان يدعو إلى التماس هلال رمضان في غروب الجمعة المقبلة
دوليات
2025-02-24 | 04:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
553 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، اليوم الاثنين، أنّ التماس هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ سوف يتم التحري عنه بعد غروب شمس يوم الجمعة 29
شعبان
1446هـ الموافق 28 شباط 2024.
وأوضحت دار الفتوى ان ذلك يأتي استناداً الى الحديث النبوي الشريف "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، وسيجري مفتي الجمهورية
الشيخ
عبد اللطيف دريان اتصالات ومشاورات بعد غروب هذا اليوم، مع كبار العلماء والمفتين ووزراء
الأوقاف
الإسلامية في
البلدان
العربية للتثبت من رؤية الهلال.
من جهته، حدّد مفتي الجمهورية
الشيخ
عبد اللطيف دريان بيانا، حدد فيه فدية العجز عن الصيام جاء فيه: "العجز الدائم عن الصيام في شهر رمضان المبارك هوَ العجزُ الذي يدومُ إلى الموت غالباً، كالمريض مرضاً لا يُرجَى بُرؤُهُ ولا شفاؤُهُ، ولا يُطيقُ المريضُ معَهُ الصومَ أو يُشكِّلُ لهُ ضرراً أو زيادةً في مرضه، أو خطراً على صحته أو حياته، أو الكبير في السِّن (الهَرِم) الذي لا يطيق الصوم، فهذان وأمثالُهُما يُفطران ولا يُعيدان الأيام التي أفطراها، بل عليهما فديةُ الصَّومِ فقط عن كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك".
وأضاف: "والفديةُ هي إطعام مسكينٍ عن كل يوم من أيام شهر رمضان، ويجوز دفعُ قيمة هذه الفديَة من النقود، وهو أيسَرُ على الناس وأنفَعُ للفقراء، ومقدارُ قيمتها يتفاوَت بحَسَبِ حالِ المعذور قُدرةً واستطاعةً؛ فأقلُّها 300.000ل.ل ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية وما فوق ذلك للقادر، ومن عجَزَ عنها بقيَتْ في ذِمَّته حتى يقدرَ عليها".
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