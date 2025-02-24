أشيع استشهاده مع نصر الله ليظهر بجانب النعش حيًا.. "درع السيد" يشغل مواقع التواصل

وتناقلت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في ولبنان بشكل مكثف مقاطع فيديو لرجل يدعى وهو يقف بجوار نعش خلال التشييع، فيما أظهرت مقاطع فيديو جموع المشيعين وهم ينادون "أبو علي"، حيث كان ظهوره مفاجئا بعد ان اشيع اغتياله.وأبو علي جواد، هو أكثر الأشخاص المقربين من حسن وهو قائد "القياديين الـ19" المقربين من نصر الله، وكان يفدي بروحه كما تقول التقارير حتى انه اطلق عليه "درع السيد"، وكان يثق به ثقة كبيرة جدًا.