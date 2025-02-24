كشف شرط روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا



نيوز ـ دوليات





اكد وزير الخارجية سيرغي، اليوم الاثنين، إن موسكو لن توقف القتال في أوكرانيا إلا بعد تحقيق أهدافها من المفاوضات التي يعتزم الرئيسان والأمريكي مباشرتها لإنهاء النزاع، بحسب فرانس برس.





وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي فيدان هاكان في أنقرة "لن نوقف القتال إلا عندما تفضي المفاوضات إلى نتيجة ثابتة ودائمة تناسب الاتحادية".



وتطالب موسكو عمليا باستسلام الجيش الأوكراني، وتخلي كييف عن خمس مناطق تحتلها كليا أو جزئيا، وتخليها عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وقيام سلطات جديدة في كييف.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة للحرب، بينما تشهد الساحة الدولية حراكا غير مسبوق لإنهاء الصراع، وذلك بعد قرابة شهر على تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سبق وأطلق وعودا صارمة بإنهائها.