واشنطن تفرض عقوبات جديدة على ايران

نيوز – دولي

فرضت وزارة الأميركية، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على .

وذكرت رويترز في خبر تابعته نيوز، انه "تقرر فرض عقوبات جديدة مرتبطة بقطاع النفط الإيراني".

ونقلت رويترز عن وزارة الأميركية ان "العقوبات الجديدة على تستهدف أشخاصا مرتبطين بشركة موانئ النفط الإيرانية".

وأضافت "أضفنا كيانات وسفنا جديدة إلى قائمة العقوبات على إيران".

فيما اكدت الخارجية الأمريكية ان "فرضنا عقوبات على 22 شخصا و13 سفينة على علاقة بصناعة النفط الإيرانية".