عنكبوت يجبر طائرة ركاب على الهبوط الاضطراري

نيوز – دولي

اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة "إيبيريا" إلى الهبوط الاضطراري في مدريد، بعد تعرض للدغة عنكبوت في أثناء الرحلة القادمة من دوسلدورف في إلى العاصمة .

وأفادت التقارير بأن كان يعاني حساسية تجاه العناكب، ما استدعى علاجه فورًا بأدوية مضادة للالتهابات، فقد تلقى دواء "أورباسون" (الميثيل بريدنيزولون)، وهو علاج شائع للحساسية وردود الفعل الالتهابية.

ويُعتقد أن العنكبوت تسلل إلى الطائرة خلال توقفها في البيضاء المغربية في وقت سابق من الأسبوع، قبل أن يظهر على متن الرحلة المتجهة إلى .

وبعد الهبوط، خضعت الطائرة لعملية تعقيم شاملة، مما أدى إلى تأخير إقلاع رحلتها التالية إلى مدينة فيجو الجاليكية لمدة 3 ساعات، وسط قلق الركاب من احتمال وجود عناكب أخرى على متنها.

ولم يتضح ما إذا كان قد احتاج إلى مزيد من الرعاية الطبية بعد وصوله إلى مدريد، لكن شركة "إيبيريا" أكدت أنه لم يعانِ أي آثار صحية دائمة.

ويأتي هذا الحادث بعد وقائع مماثلة سجلتها شركات الطيران في السنوات الأخيرة، منها: اضطراب في رحلة جوية في نوفمبر 2023، بعد هروب 132 هامستر من أقفاصها داخل عنبر الشحن في طائرة متجهة إلى جزر الأزور.

وفي كانون الثاني 2024، أصابت حالة ذعر ركاب رحلة داخلية في تايلاند بعد العثور على ثعبان حي في صندوق الأمتعة العلوي.

وأوضحت شركات الطيران أن مثل هذه الحوادث نادرة ولكنها قد تحدث نتيجة تسلل الحيوانات خلال عمليات الصيانة أو تحميل الأمتعة.