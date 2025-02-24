ترامب: حرب أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع

كشف الرئيس الأمريكي ترامب، الاثنين، أنه سيعمل على إنهاء الحرب بين وأوكرانيا.

وقال في تصريحات صحافية، إن "زيلنسكي قد يزور البيت الأبيض هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم وسألتقي الرئيس في مرحلة ما".

وأضاف أن "حرب أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع"، مشددا بالقول "سأذهب إلى في الوقت المناسب".

وتابع "يبدو أننا نقترب جدا من توقيع صفقة معادن نادرة وحيوية مع أوكرانيا"، مضيفا "لم نحصل على أي شيء مقابل أموالنا التي قدمناها لأوكرانيا وكان هذا خطأ إدارة بايدن".

ولفت "نحاول إنهاء الحرب بين وأوكرانيا وأعتقد أننا قطعنا شوطا طويلا في فترة قصيرة"، معتبرا أن "من مصلحة التوصل إلى اتفاق وسوف نتوصل إليه لإنهاء الحرب".