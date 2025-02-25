واشنطن تشيد باجراءات السوداني في تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة

نيوز – دولي

رحبت متحدثة باسم الأميركية، باجراءات محمد شياع السوداني بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.

وقالت المتحدثة في تصريح صحفي انه "تماشيا مع مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، فإن الخارجية الأميركية تقوم بمراجعة جميع الإعفاءات من العقوبات التي توفر لإيران أي قدر من المعونة الاقتصادية أو المالية".

وأضافت رداً على سؤال حول ما إذا كانت قد أوقفت إعفاء من العقوبات المفروضة على طهران، والسماح للعراق باستيراد الطاقة والغاز من بعدما جددته إدارة الرئيس السابق جو بايدن: "اننا نحث الحكومة العراقية على وقف اعتمادها على مصادر الطاقة في أقرب وقت ممكن".

وتابعت "نرحب باجراءات بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة".

ويتوقع خبراء أن يواجه العراق، بعد القرار الذي أصدره ترامب في 4 شباط، صعوبات إضافية إذا توقف الغاز الإيراني الذي يزود منظومة الكهرباء العراقية بنحو 40% من إنتاجها الحالي، الذي يقرب من نحو 20 ألف ميغاواط.